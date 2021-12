197 Fonds im Crashtest Die besten dynamischen globalen Mischfonds

Was tut man, wenn man eine schlechte Meinung von den Aktienmärkten hat? Rausgehen? Auf einen Absturz wetten? Oder business as usual – immer bestrebt, Qualität möglichst billig einzukaufen und für Rückschläge liquide zu bleiben?

Letzteres ist ganz klar die Strategie von Barnaby Wiener. Bereits seit 2015 sieht der Manager des MFS Meridian Prudent Wealth die Börsen vor allem durch die Politik der Notenbanken getrieben, weniger von den Fundamentaldaten der Unternehmen. Trotzdem erlag er in dieser Zeit nie der Versuchung, sein Portfolio voll und ganz auf das von ihm eigentlich erwartete Szenario fallender Kurse auszurichten. Lohn dieser Disziplin: ein Plus von annähernd 60 Prozent über die vergangenen fünf Jahre. Das ist fast doppelt so viel als der Durchschnitt aller weltweit anlegenden, offensiv ausgerichteten Mischfonds erreicht hat.

Wenn es darauf ankam, war auf Wieners Strategie jedoch Verlass. Etwa in den stürmischen Januar- und Februar-Wochen 2016. Oder auch im vierten Quartal 2018. In beiden Zeiträumen verlor der MFS Meridian Prudent Wealth weniger als 5 Prozent an Wert, während es bei zahlreichen Vergleichsfonds mehr als doppelt so viel war. Kein Zweifel deshalb: Der 2008 aufgelegte, knapp 2,5 Milliarden Euro schwere Fonds hat sich den Sieg im jüngsten Crashtest von DAS INVESTMENT (siehe Tabelle) redlich verdient.