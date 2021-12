22 Fragen an Barnaby Wiener „Nassim Taleb trifft die Sache auf den Punkt“

Ihre erste prägende Erfahrung zum Thema Geld?

Nach alter englischer Tradition werden an Weihnachten Münzen in den Kuchen eingebacken. Ich erinnere mich, dass ich als kleiner Junge immer sehr aufgeregt war, weil ich sie finden wollte. Rückblickend war das keine besonders hilfreiche Erfahrung: Geld wächst schließlich nicht auf Bäumen oder in Kuchen, auch wenn die Zentralbanken das vielleicht anders sehen ...

Wären Sie nicht Fondsmanager geworden, wären Sie heute …

… ein erfolgloser Autor

Haben Sie ein berufliches Vorbild?

Ich bin ein großer Bewunderer des mittlerweile in Rente gegangenen Fondsmanagers Anthony Bolton – zum Teil wegen seiner enormen langfristigen Erfolgshistorie, aber vor allem, weil er so bescheiden ist. Das ist selten in unserer Branche

Welche andere Persönlichkeit imponiert Ihnen oder fasziniert Sie?

Bill Gates. Er ist einer der reichsten und klügsten Menschen der Welt, und er nutzt beides, um tiefgreifende soziale und ökologische Probleme zu bekämpfen. Ich hoffe, dass mehr reiche und kluge Leute es ihm gleichtun – sonst haben wir nämlich ein Problem

Welches Buch sollte jeder Fondsmanager gelesen haben?

„Narren des Zufalls“, und eigentlich alle Bücher von Nassim Taleb. Ich glaube nicht, dass er besonders gut schreiben kann, und seine Art kann nervig sein. Aber seine Kernaussage trifft die Sache auf den Punkt: Die Menschen machen beim Denken so viele Fehler, und oft sind es die vermeintlich Klügsten, die Denkfehler machen. Er nennt sie „intellektuelle Idioten“. Natürlich zähle ich Bill Gates nicht dazu

Wie motivieren Sie sich, wenn Sie mit Ihrem Fonds einmal hinter der Konkurrenz zurückbleiben?

Über die Performance meiner Fonds denke ich überhaupt nicht nach. Denn wenn man das tut, ändert das im besten Fall gar nichts. Im schlimmsten Fall führt es dazu, dass man seinen Prozess verändert

Und die Belohnung, wenn Sie alle anderen abgehängt haben?

Keine – weil ich eben nicht über die Performance nachdenke. Aber eines muss ich dazu doch noch sagen. Ich meine, Mehrertrag ist für einen Fondsmanager manchmal gefährlicher als Minderertrag, weil er zu einem übersteigerten Selbstbewusstsein führen kann

Ihr bislang schönstes Erlebnis als Fondsmanager?

Grundsätzlich finde ich es hilfreich, Emotionen aus dem Investmentprozess herauszuhalten. Aber ich freue mich über den menschlichen Austausch (wenn auch vielleicht nicht über jeden), der in meinem Beruf stattfindet – den Austausch mit Kollegen, Geschäftsleitungen von Unternehmen und Kunden

Welchem verpassten Investment trauern Sie noch heute nach?

Wenn ich mich an die frühen 2000er-Jahre zurückerinnere, an die Zeit nach dem Platzen der Technologieblase, gab es da wahrscheinlich viele wirklich interessante Chancen in diesem Sektor. Aber weil ich mich mit vielen Produkten und Geschäftsmodellen nicht auskannte, habe ich sie nicht weiterverfolgt. Großer Fehler

Worüber haben Sie sich in jüngster Zeit so richtig geärgert?

Da fällt mir nichts ein