Egon Wachtendorf ( Redakteur ) 09.12.2018 Aktualisiert am 07.06.2020 - 22:04 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

22 Fragen an Manfred Schlumberger „Mund abputzen und weitermachen“

Den aktuellen Fragebogen mit 22 nicht ganz so gewöhnlichen Fragen beantwortet Manfred Schlumberger, Vorstand der Starcapital AG in Oberursel und unter anderem Manager des Starcapital Winbonds Plus (ISIN LU0256567925). Darin zeigt er sich nicht nur bibelfest, sondern auch auf jede Wetter-Kapriole vorbereitet.