24 Fonds im Crashtest Die besten dynamischen europäischen Mischfonds

Unter den dynamischen Mischfonds mit Schwerpunkt Europa waren die Plätze 1 und 2 in den vergangenen Crashtests fest an den DWS Vorsorge AS (Flex) und den Threadneedle Monthly Extra Income vergeben – wenn auch in wechselnder Reihenfolge. Mal lag der DWS-Fonds in Führung, mal der Konkurrent aus dem Hause Threadneedle.

Im aktuellen Crashtest ginge Platz 1 erneut an den DWS Vorsorge AS (Flex) – wenn nicht der Value Opportunity Fund neu dabei wäre. Der Fonds war bislang zu klein und erfüllte somit eines der Crashtest-Kriterien nicht, doch nun gelingt ihm mit einem verwalteten Vermögen von knapp 12 Millionen Euro auf Anhieb der Sprung an die Tabellenspitze. 250 Punkte verbuchte er in den drei Kategorien Performance, Rating und Stresstest.