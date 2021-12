28 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für globale Goldminenaktien

Wie lange dauert es, bis ein neu aufgelegter Investmentfonds beim Volumen die Marke von 100 Millionen Euro knackt? Manchmal nur wenige Tage oder Wochen, gesehen bei einigen Technologiefonds auf dem Höhepunkt des New-Economy-Booms. Viele andere wiederum schaffen diese Hürde nie. Dem auf Goldminenaktien spezialisierten Stabilitas Pacific Gold + Metals gelang der Sprung am 21. Juni 2019 – nach zwölf Jahren, zwei Monaten, einer Woche und fünf Tagen.

Dem aktuellen Volumen weitere 100 Millionen Euro hinzuzufügen, könnte Fondsmanager Martin Siegel deutlich weniger Zeit kosten. Denn so viel Rückenwind für den Stabilitas Pacific Gold + Metals wie in den vergangenen Monaten gab es lange nicht mehr. So hat der Goldpreis mit dem im Juni vollzogenen Preissprung von 1.305 Euro auf zeitweise über 1.420 Euro charttechnisch einen langjährigen Abwärtstrend verlassen.

Bestätigen sich derartige Trendwechsel, lockt das immer neue Interessenten an – und gerade bei Großanlegern wie Versicherungen oder Pensionskassen könnte neben Gold auch die Anlageklasse der Minenaktien wieder stärker in den Fokus rücken. Um in diesem Investoren-Kreis überhaupt als ernsthafter Kauf-Kandidat wahrgenommen zu werden, ist jedoch ein Fondsvermögen in dreistelliger Millionenhöhe oftmals Voraussetzung.

Unter den 28 in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Goldminenfonds, die sich für den jüngsten Crashtest von DAS INVESTMENT qualifiziert haben, erfüllen gerade einmal elf diese Bedingung. Mit 84 von 100 möglichen Punkten sammelte allerdings kein anderer mehr Punkte als der Stabilitas Pacific Gold + Metals (siehe Tabelle). Gute Chancen also, dass bei einem weiter steigenden Goldpreis neue Anleger gerade dort bevorzugt aufspringen.