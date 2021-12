437 Fonds im Crashtest Die besten globalen Aktienfonds

Der Manager eines weltweit anlegenden Aktienfonds nimmt seinen Käufern die Entscheidung ab, in welcher Region er investieren soll. Für Anleger, die nach dem EU-Referendum in Großbritannien unsicher sind, welche Folgen ein Brexit für europäische Aktien haben könnte, kann dies durchaus ein Argument sein, eher zu einem globalen als zu einem europäischen Aktienfonds zu greifen.Die Auswahl in diesem Segment ist allerdings so groß wie in kaum einer anderen Kategorie: Insgesamt stehen laut Datenbank der Münchner Analysegesellschaft FWW 591 Kandidaten zur Verfügung.Diese hat DER FONDS im Rahmen des aktuellen Crashtests untersucht.