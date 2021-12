Redaktion 17.05.2016 Lesedauer: 1 Minute

Aktienmarkt Google-Mutter stürzt Apple vom Börsenthron

Der Zweikampf um die Nummer eins an der Börse wird bald entschieden sein: Alphabet, Mutterkonzern von Google, dürfte längerfristig an die Spitze aufsteigen. Doch zwei andere US-Börsenstars sind schon in Lauerstellung.