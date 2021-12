Allianz Global Investors Sieben neue Fonds für Schwellenländeranleihen

Die Fondsgesellschaft Allianz Global Investors (AGI) plant sieben neue Schwellenländer-Fonds, berichtet Citywire Bereits im Juli 2013 legte die Fondsgesellschaft beim Geschäft mit Schwellenländeranleihen nach und holte sich den Spezialisten Greg Saichin ins Unternehmen . Seit September leitet er das Global-Emerging-Markets-Debt-Team und baut den Bereich Globale Schwellenländeranleihen auf.Nun nehmen die Pläne offenbar Gestalt an: Demnach will AGI in den nächsten zwei Quartalen sieben neue Fonds auflegen. „Das wird lokale short-medium Duration, lokale Währungs-Long Duration, Absolute Return, Investment Grade Credit, Unternehmens- und Staatsanleihen beinhalten“, zitiert Citywire einen Pressesprecher.