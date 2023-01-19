Markenwert-Ranking Die Auf- und Absteiger der Versicherungsbranche

Unter den 500 wertvollsten Marken der Welt stammen 29 aus der Versicherungsbranche. Die Nummer eins im diesjährigen Ranking stammt aus Deutschland. Der bisherige Spitzenreiter musste hingegen Federn lassen. Wir zeigen, wie die hierzulande vertretenen Versicherer abschneiden.

Stadion Allianz Parque im brasilianischen São Paulo: Der Münchener Konzern Allianz hat sich im internationalen Markenwert-Ranking verbessert und ist wieder die wertvollste Versicherungsmarke der Welt.

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Amazon, Apple, Google: Auf dem Siegerpodest des diesjährigen Markenwert-Rankings der Londoner Unternehmensberatung Brand Finance stehen drei US-Konzerne, die auf der ganzen Welt bekannt sind. Heimische Unternehmen folgen erst mit deutlichem Abstand: Die Deutsche Telekom belegt Platz 11, Mercedes-Benz Platz 16, die Allianz Platz 24. Letztere Marke ist nach Angaben der Studienautoren derzeit knapp 48,4 Milliarden US-Dollar wert. Das sind 7 Prozent mehr als im Vorjahr.

Um 17,8 Prozent gesunken ist im Jahresverlauf hingegen der Markenwert des chinesischen Versicherers Ping An. Dessen Marke wird aktuell mit knapp 44,7 Milliarden US-Dollar bewertet. Daher fallen die Chinesen im diesjährigen Ranking auf Platz 30 zurück. Unter den „Global 500“ befinden sich in diesem Jahr insgesamt 29 Versicherer. Wie die hierzulande prominent vertretenen Unternehmen im internationalen Rennen geschlagen haben, zeigt die folgende Infografik:

Im Frühling veröffentlicht Brand Finance eine tiefergehende Studie zu den weltweit wertvollsten Versicherungsmarken. Die internationalen Top Ten des vorigen Jahres: Canada Life (Markenwert: 10,8 Milliarden US-Dollar), Life Insurance Corporation of India (11,1), Progressive (11,2), AIA Group (13,0), Geico (13,1), China Pacific Insurance (15,8), Axa (17,2), China Life (22,9), Allianz (45,2) und Ping An (54,4).

Speziell für Deutschland hat das Hamburger Marktforschungsinstitut Splendid Research im Herbst etwa 1.000 Deutsche im Alter zwischen 18 und 69 Jahren zu 17 bekannten Versicherern befragt. Der daraus erstellte Brand Index bildet die Bekanntheit und das Image sowie die Kaufwahrscheinlichkeit und Markentreue ab: Welche Versicherer kennen Sie? Welche Eigenschaften treffen auf die Marke zu? Und würden Sie diesen Anbieter weiterempfehlen? Um diese und weitere Fragen ging es bei ihrer Online-Umfrage zu den bekanntesten Versicherern in Deutschland. Aus den Antworten berechneten die Marketing-Experten Marken- und Image-Werte.