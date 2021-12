Alternative-Anlagen-Studie Brachliegendes Kapital auf Rekordniveau

Die Nachfrage nach alternativen Anlagen koppelt sich von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Das zeigt die aktuelle Marktstudie „Alternative Assets in Europe“ des Finanzdatenanbieters Preqin. Laut der Studie, an der die Fondsgesellschaft Amundi mitgewirkt hat, hält das Wachstum des facettenreichen Anlagesegments an. Obwohl die makroökonomische Entwicklung in Europa in den vergangenen 24 Monaten gedämpft gewesen sei, zeige die Alternative-Anlagen-Industrie Stärke.

So verzeichneten die Studienmacher im vergangenen Jahr bislang nicht da gewesene Aktivitäten in den meisten alternativen Anlageklassen. In Zahlen ausgedrückt und dargestellt in der folgenden Abbildung: Über alle alternativen Anlageklassen hinweg verwalteten die in Europa ansässigen Manager alternativer Anlagen zum Stichtag 30. Juni 2018 ein Vermögen von 1,62 Billionen Euro.

>>Vergrößern

Quelle: Preqin

Das Wachstum des Marktes wird getrieben von der Nachfrage institutioneller Anleger. Preqin beobachtet die Aktivitäten von nicht weniger als 6.100 „signifikanten“ institutionellen Investoren, die sich am europäischen Markt für alternative Anlagen tummeln. Viele von ihnen stammten aus Europa. Es seien aber auch Großanleger aus Nordamerika mit einem Anteil von 48 Prozent, die sich immer mehr für alternative Anlagen interessieren. Ferner spiegelt sich auch die Nachfrage institutioneller Anleger aus Asien und anderen Regionen in den Zahlen wider.

Im globalen Ranking rangiert der europäische Markt für alternative Anlagen auf Rang zwei hinter den USA. Innerhalb von drei Jahren steigerten die europäischen Fondsgesellschaften im Bereich der alternativen Anlagen das verwaltete Vermögen um 300 Milliarden Euro.