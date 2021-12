Jens Kummer 20.01.2016 Lesedauer: 3 Minuten

Anlagestrategien in der Praxis „Bei Nebenwerten sind größere Richtungswechsel seltener“

In seiner neuen Serie „Anlagestrategien in der Praxis“ beleuchtet Jens Kummer, Fondsmanager und Gründer von Mars Asset Management, die Grundlagen, Fallstricke und aktuellen Entwicklungen bewährter Anlagestile. Heute im Fokus: Anlegen in Nebenwerten.