Generationswechsel beim Rechtsschutzversicherer der Huk-Coburg: Anne von Häfen (36) soll in den Vorstand des Unternehmens nachrücken. Dort übernimmt sie das Ressort Rechtsschutz Betrieb von Detlef Frank (63), der sich zukünftig wieder voll auf sein Amt beim Direktversicherer Huk24 konzentriert.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Anne von Häfen rückt vorbehaltlich der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zum 1. Januar in den Vorstand der Huk-Coburg-Rechtsschutzversicherung nach. Als Nachfolgerin von Detlef Frank (63) soll die 36-Jährige in dem Top-Gremium des Unternehmens das Ressort Rechtsschutz Betrieb übernehmen.

Detlef Frank © HUK-COBURG

Die promovierte Betriebswirtin hat zuvor Mathematik studiert und startete ihre Karriere in leitenden Funktionen beim Düsseldorfer Rechtsschutzversicherer Arag. Zuletzt leitete sie dort die Hauptabteilung Produktmanagement und Data Analytics. Das passe zur „strategischen Zielsetzung der Huk-Coburg“, so Aufsichtsratschef Klaus-Jürgen Heitmann.

Dem Vorstand des Rechtsschutzversicherers der Coburger gehört zukünftig neben von Häfen (Betrieb, Prozesse) auch Rainer Neckermann (Rechtsschutz Schaden) an. Zudem bleibt Frank bis zur Jahresmitte 2023 dabei, bevor er sich ab Juli wieder voll auf sein Vorstandsmandat bei der Konzerntochter Huk24 konzentrieren wird.