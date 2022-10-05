Anne von Häfen Neue Vorständin bei Huk-Coburg Rechtsschutzversicherung
Anne von Häfen rückt vorbehaltlich der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zum 1. Januar in den Vorstand der Huk-Coburg-Rechtsschutzversicherung nach. Als Nachfolgerin von Detlef Frank (63) soll die 36-Jährige in dem Top-Gremium des Unternehmens das Ressort Rechtsschutz Betrieb übernehmen.
Die promovierte Betriebswirtin hat zuvor Mathematik studiert und startete ihre Karriere in leitenden Funktionen beim Düsseldorfer Rechtsschutzversicherer Arag. Zuletzt leitete sie dort die Hauptabteilung Produktmanagement und Data Analytics. Das passe zur „strategischen Zielsetzung der Huk-Coburg“, so Aufsichtsratschef Klaus-Jürgen Heitmann.
Dem Vorstand des Rechtsschutzversicherers der Coburger gehört zukünftig neben von Häfen (Betrieb, Prozesse) auch Rainer Neckermann (Rechtsschutz Schaden) an. Zudem bleibt Frank bis zur Jahresmitte 2023 dabei, bevor er sich ab Juli wieder voll auf sein Vorstandsmandat bei der Konzerntochter Huk24 konzentrieren wird.