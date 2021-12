APM mit neuem Vertriebsleiter Deutschland

Damir Zjacic wird künftig als Leiter für Geschäftsentwicklung den österreichischen Vermögensverwalter Absolute Portfolio Management verstärken. Er arbeitet von der APM-Zweigniederlassung in Frankfurt am Main aus.Der 46-jährige Zjacic war zuletzt bei der Vontobel Asset Management in New York als Produktmanager Europa tätig. Zuvor arbeitete er über 10 Jahre für mehrere Vermögensverwaltungen und Fondsgesellschaften in verschiedenen leitenden Funktionen im Vertrieb für Deutschland.