Private Krankenversicherung (PKV) Krankenvollversicherung: Die 13 besten Tarife im aktuellen Ascore-Rating

PKV-Rating: Ascore kürt die besten Krankenvollversicherungen
Die Hamburger Rating-Agentur Ascore Analyse hat aktuell das diesjährige Update seiner Tarifdatenbank für private Krankenvollversicherungen veröffentlicht. Das aus dem Zusammenschluss der beiden Analysehäuser Ascore und Softfair hervorgegangene Unternehmen bietet mit seiner webbasierten Software Navigator Tarifvergleiche für Vermittler, Großvertriebe und Maklerpools zur Verfügung.
Die aktuelle Version des Produkt-Scorings umfasst neue Daten für insgesamt 100 private Krankenvollversicherungen. Das Update berücksichtigt hierfür einerseits den derzeitigen Stand der Kriterienkataloge, indem einzelne Benchmarks überprüft und angepasst wurden. Andererseits haben die Tester neue Kriterien und Tarife in ihre Analyse aufgenommen.
Trend zu digitalen Gesundheitsanwendungen
Erstmals im Kriterienkatalog für die Krankenvollversicherungen vertreten ist seit diesem Jahr die Erstattung der Kosten für sogenannte digitale Gesundheitsanwendungen. Derzeit gehören sie bei 19 Krankenversicherern dazu. Zum Vergleich: 2021 galt das nur für zehn Anbieter. Und im Vorjahr waren es 16 Gesellschaften. Doch aktuell kamen die Barmenia, R+V und Signal Iduna hinzu.
Einheitlicher Maßstab für Krankenvoll-Tarife
Bisher waren die Vollversicherungstarife im Ascore Produkt-Scoring immer in den drei Kategorien Grund-, Komfort- und Topschutz eingeteilt. Doch ab sofort gilt für sie nur noch ein gemeinsamer Kriterienkatalog. Denn durch die erste Vorauswahl der PKV-Tarife nach Leistungsumfang, konnte man einzelne Tarife aus den drei Produktkategorien nur noch bedingt miteinander vergleichen.
Der neue Kriterienkatalog besteht aus insgesamt 83 bewertungsrelevanten sowie 50 weiteren Kriterien. Letztere fließen zwar nicht in die Bewertung ein, geben jedoch weitere Informationen wider – hauptsächlich zu den Tarifleistungen. Wer nur Vollversicherungstarife mit einer bestimmten Leistungen sucht, kann dazu im Ascore Navigator nach wie vor einen entsprechenden Filter setzen.