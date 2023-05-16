Private Krankenversicherung (PKV) Krankenvollversicherung: Die 13 besten Tarife im aktuellen Ascore-Rating

Grund-, Komfort-, Topschutz: Von dieser klassischen Drei-Sorten-Regel für private Krankenvollversicherungen hat sich Ascore Analyse jetzt verabschiedet. Im aktuellen Software-Update bewerten die Tester alle Tarife nach einem gemeinsamen Maßstab. Das ermögliche den direkten Vergleich der Angebote.

Patientin beim Zahnarzt: Die Rating-Agentur Ascore Analyse hat aktuell sein diesjähriges Update für Tarife aus dem Bereich der privaten Krankenvollversicherung veröffentlicht.

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Die Hamburger Rating-Agentur Ascore Analyse hat aktuell das diesjährige Update seiner Tarifdatenbank für private Krankenvollversicherungen veröffentlicht. Das aus dem Zusammenschluss der beiden Analysehäuser Ascore und Softfair hervorgegangene Unternehmen bietet mit seiner webbasierten Software Navigator Tarifvergleiche für Vermittler, Großvertriebe und Maklerpools zur Verfügung.

Die aktuelle Version des Produkt-Scorings umfasst neue Daten für insgesamt 100 private Krankenvollversicherungen. Das Update berücksichtigt hierfür einerseits den derzeitigen Stand der Kriterienkataloge, indem einzelne Benchmarks überprüft und angepasst wurden. Andererseits haben die Tester neue Kriterien und Tarife in ihre Analyse aufgenommen.

Das aktuelle Produkt-Scoring für Private Krankenvollversicherungen umfasst insgesamt 94 Tarife von 21 Versicherern. Quelle: ASCORE Analyse

Trend zu digitalen Gesundheitsanwendungen

Erstmals im Kriterienkatalog für die Krankenvollversicherungen vertreten ist seit diesem Jahr die Erstattung der Kosten für sogenannte digitale Gesundheitsanwendungen. Derzeit gehören sie bei 19 Krankenversicherern dazu. Zum Vergleich: 2021 galt das nur für zehn Anbieter. Und im Vorjahr waren es 16 Gesellschaften. Doch aktuell kamen die Barmenia, R+V und Signal Iduna hinzu.

Einheitlicher Maßstab für Krankenvoll-Tarife

Bisher waren die Vollversicherungstarife im Ascore Produkt-Scoring immer in den drei Kategorien Grund-, Komfort- und Topschutz eingeteilt. Doch ab sofort gilt für sie nur noch ein gemeinsamer Kriterienkatalog. Denn durch die erste Vorauswahl der PKV-Tarife nach Leistungsumfang, konnte man einzelne Tarife aus den drei Produktkategorien nur noch bedingt miteinander vergleichen.

Der neue Kriterienkatalog besteht aus insgesamt 83 bewertungsrelevanten sowie 50 weiteren Kriterien. Letztere fließen zwar nicht in die Bewertung ein, geben jedoch weitere Informationen wider – hauptsächlich zu den Tarifleistungen. Wer nur Vollversicherungstarife mit einer bestimmten Leistungen sucht, kann dazu im Ascore Navigator nach wie vor einen entsprechenden Filter setzen.