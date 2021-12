Redaktion 10.11.2020 Lesedauer: 1 Minute

Bild des Tages Auf vier Pfoten gegen Corona

Zollbeamte in Prag präsentieren ihre Spürhunde. Die Vierbeiner sollen etwa am Flughafen oder in Altenheimen Menschen mit Coronavirus erkennen können und damit der weiteren Verbreitung der Pandemie entgegenwirken.