Axa IM verstärkt Vertrieb

Axa IM hat O’Connors Position neu geschaffen, um seinen Vertrieb zu stärken. Sie gehört zum Team des globalen Beratervertriebschefs Tim Gardener und arbeitet in London. Damit sei Gardeners Team jetzt komplett, heißt es von Axa IM. Er selbst ist seit nicht ganz einem Jahr beim Unternehmen.O’Connor kommt von Russell Investments, wo sie seit 2007 als Vertriebsdirektor fürs institutionelle Geschäft in Großbritannien arbeitete. Sie hat über zwölf Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltungsbranche und hat an der University of Queensland Psychologie und Business Communications studiert.