Barings bestellt neuen Investmentchef für Asien

Sit war bereits zwischen 2004 und 2007 als Direktor der asiatischen Aktiengeschäfte für Barings tätig. Zuletzt hatte er als Leiter der pazifisch- asiatischen Investmentstrategien und als Chef der Investments für den asiatischen und pazifischen Raum bei Mirae Asset Global Investments gearbeitet. Dort wurde er später zusätzlich zum Vorstandsvorsitzenden für die Investmentstrategien in den Schwellenländern berufen. Sit wird mit Colin Ng, Chef der asiatischen Aktiengeschäfte sowie Agnes Deng, Vorsitzende der Aktiengeschäfte in Hong Kong und China, zusammenarbeiten und an Tim Scholefield, Leiter der allgemeinen Aktiengeschäfte bei Barings, berichten.