Bild des Tages Applaus in London

Am 5. Juli wurde das staatliche Gesundheitssystem Großbritanniens 72 Jahre alt. Premierminister Boris Johnson trat deshalb in London gemeinsam mit Annemarie Plas in das Licht der Öffentlichkeit. Plas ist Intitiatorin der Aktion „Klatscht für das Pflegepersonal“ im Vereinigten Königreich.