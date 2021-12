Redaktion 01.07.2020 Lesedauer: 1 Minute

Bild des Tages Brücken bauen

Nein, das ist kein am Computer entstandenes Bild, das Bauwerk ist echt. Am 1. Juli öffnete in China die bislang größte Schrägseilbrücke der Welt. Sie überspannt den Jangtse und verbindet die Städte Zhangjiagang und Nantong in der Provinz Jiangsu. Die Hauptkonstruktion ist rund 5,8 Kilometer lang.