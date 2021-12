Redaktion 09.07.2020 Lesedauer: 1 Minute

Bild des Tages Corona und Kunst

Das Corona-Virus hält Einzug in die Kunst. In vielen Museen weltweit müssen Besucher Masken tragen, wie hier im Auktionshaus Christie’s in New York. Dort hängt derzeit das Werk „Navy Nurse“ des amerikanischen Malers Richard Prince.