Bild des Tages Neustart in Russland

Russland wagt in der Corona-Krise einen weiteren Schritt Richtung Normalität. Seit dieser Woche brauchen Moskauer keinen Passierschein mehr für Spaziergänge. In öffentlichen Verkehrsmitteln gelten aber wie in Deutschland strenge Hygienevorschriften. Gesichtsmasken sind dort Pflicht.