Biotech-Fonds: Medical Strategy gewinnt Klassiker-Duell

Bei Morningstar und Feri schneiden beide Fonds nur unterdurchschnittlich ab. Dafür stellen die Analysten von Standard & Poor’s dem FCP OP Medical Biohealth Trends mit AA ein gutes Zeugnis aus, Sauren Fonds-Research vergibt sogar die Höchstnote von drei Goldmedaillen. Beide Agenturen heben in ihren Berichten Fischers langjährige Branchenerfahrung und den sehr strukturierten Auswahlprozess hervor. Am Ende kommt sein Fonds auf sechs Punkte, der DWS Biotech-Aktien Typ O erreicht dank eines recht positiven Lipper-Urteils immerhin zwei Punkte.Obwohl DWS-Managerin Irani als promovierte Biologin ebenfalls über sehr gute Branchenkenntnisse verfügt, fehlt es ihrem Fonds im Vergleich mit den Top-Angeboten an Klasse. Die hat der FCP OP Medical Biohealth-Trends zweifellos – was zumindest teilweise die mangelnde Konstanz der Anlageergebnisse ausgleicht.