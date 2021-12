Neu im Führungsteam Birgit Benz leitet das Fondsmanagement bei FOM Invest

FOM Invest, die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft in der FOM Real Estate Gruppe, hat sein Führungsteam ausgeweitet. Zur Leiterin des Fondsmanagements wurde Birgit Benz berufen. Die studierte Betriebswirtin verstärkt ab 1. Juli den Bereich Investment Management der FOM Gruppe und verantwortet künftig das Management der bestehenden und geplanten Fonds in Deutschland.

Benz ist seit fast 25 Jahre bei verschiedenen Vermögensverwaltern in der Immobilienwirtschaft tätig, darunter mehr als zehn Jahre in diversen Gesellschaften der DWS. Hier verantwortete sie sieben Jahre lang als Fondsmanagerin Immobilien-Spezialfonds und war drei Jahre in der Geschäftsführung. Zuletzt arbeitete sie für Savills Investment Management.

Die noch junge FOM Invest will das Geschäft mit Immobilienspezialfonds kräftig vorantreiben. Das Ziel liegt bei einer Milliarde Euro verwaltetem Vermögen binnen drei bis fünf Jahren.