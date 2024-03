Der Allfinanzvertrieb Bonnfinanz hat Stefan Mertes ab sofort zum Sprecher der Geschäftsführung ernannt. Der 42-Jährige kam Anfang 2019 als Vorstandsmitglied zu Bonnfinanz. Anfang 2022 wechselte er in die Geschäftsführung des Finanzvertriebs. In den vergangenen fünf Jahren verantwortete Mertes unter anderem den Aufbau einer neuen digitalen Infrastruktur. „Die von ihm maßgeblich gestaltete ‚Allfinanz-Plattform‘ ist heute das operative Fundament für die Zusammenarbeit mit rund 350 selbständigen Finanzberaterinnen und Finanzberatern“, heißt es vom Unternehmen.

Darüber hinaus war Mertes für die Ressorts Finanzen und Personal bei Bonnfinanz zuständig. Im Januar übergab er diese an die neu eingestellte Geschäftsführerin Julia Keller (46), die vom Automobilzulieferer Kautex Maschinenbau zu Bonnfinanz wechselte. Im Gegenzug übernahm er strategische Aufgaben in der Muttergesellschaft Allfinanz Holding („Allfinanz“), in der der Investor Blackfin Capital Partners sämtliche Aktivitäten in der Allfinanzberatung in Deutschland bündelt.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Vor seinem Wechsel zu Bonnfinanz war Mertes Partner beim Technologie-Anbieter Senacor Technologies. Weitere Stationen seiner Karriere waren unter anderem die Position als Director bei der Deutschen Bank und als Abteilungsleiter bei der Commerzbank und der Deutschen Pfandbriefbank.

Dritter Geschäftsführer bei Bonnfinanz ist Sebastian Wallusch. Er ist zuständig für Vertrieb, Marketing, Recruiting und Produktmanagement.