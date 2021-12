Carmignac stellt weiteren Portfoliomanager ein

Der 32-jährige Vincent Steenman wird Teil des Portfoliomanagement-Teams von Carmignac Gestion. In dieser Funktion übernimmt er das Management des Long/Short-Aktienfonds Carmignac Market Neutral (WKN: A0RMTN) von Maxime Carmignac, die in Mutterschutz geht. Nach ihrer Rückkehr werde sie eine leitende Funktion im Unternehmen ausüben, so die Investmentgesellschaft.Steenman bleibt aber parallel weiterhin Gesellschafter von Zadig Asset Management, wo er seit fünf Jahren tätig war. Zuvor arbeitete er bei einem französischen Family Office und als Finanzanalyst bei Morgan Stanley in London.Die französische Investmentgesellschaft Carmignac Gestion wurde 1989 gegründet. Das Unternehmen verwaltet in18 Fonds nach eigenen Angaben ein Vermögen von 50 Milliarden Euro.