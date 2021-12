Hart verdient beim Walzen von Tennisplätzen und Bespannen von Tennisschlägern.Meine Eltern haben sowohl Studien als auch Promotionszeit finanziert.Nein. Ich orientiere mich nicht an Personen, sondern an Prinzipien der Vernunft.Der Markt hat immer Recht.Am besten wäre die Bibel, gefolgt von Goethes Faust. Aber meine heimliche Liebe ist Kleists Novelle Michael Kohlhaas. Auf diese Weise vermeiden Fondsmanager Fachidiotentum.Als Mitinvestor und Unternehmer bedarf ich keiner zusätzlichen Motivation.Dann belohnen mich die Anleger mit Zuflüssen, die ja ein untrügliches Zeichen für ansprechende Wertentwicklungen sind.Auf den Ausbau von Loys zu einem Aktienmanager der Spitzenklasse.Über die politisch-mediale Hysterie beim Thema Energiepolitik in Deutschland und den drohenden Abstieg von Borussia Mönchengladbach.US-Notenbank-Chef Ben Bernanke wegen seiner unverfrorenen Bankenrettungen und Gelddruck-Orgien.Renditeprozente für die Loys-Anleger.Die Räuber von Friedrich Schiller als Hörbuch.… für mich völlig entbehrlich.Ich schaue kein Fernsehen, höre jedoch häufig Radio.Wenn Lena Meyer-Landrut Deutschlands Liedtradition mit englischssprachigem Gejaule vertritt.Inzwischen Musik, wobei ich mehr der Klassik zugetan bin.Zuletzt war ich bei Jo-Jo Ma in Chicagos Orchestra Hall. Dort wurde Bach gespielt.Dreitagebart bei Männern und bei Damen ein zu weit ausgeschnittenesDekolleté.Wein, womit ich mich der romanischen Linie der Kulinaristen zurechne.Bordeaux-Wein.Die Suppenküche und Wärmestube meiner Kirche in Chicago.Auf der Burg Hülshoff bei Münster.Der 44jährige Westfale studiert in seiner Heimatstadt Münster Betriebswirtschaftslehre und geht Ende 1994 zu Union Investment. Dort modelt er den zuvor chronisch schwach performenden Uniglobal zu einem der erfolgreichsten internationalen Aktienfonds um und steigt bereits zwei Jahre später zum Leiter des Aktien-Teams auf. Der Liebe wegen unterbricht er im Frühjahr 2002 seine Karriere und zieht als Privatinvestor nach Chicago, wo er mit seiner Familie noch heute lebt. Anfang 2005 wird Bruns Teilhaber der Oldenburger Investment-Boutique Loys und betreut seither den value- orientierten Loys Global und den Hedgefonds Loys Global MH.