Dachfondsmanager Ritschel verlässt Nordea

Laut der Finanzagentur Citywire will Ritschel eine neue Stelle in München annehmen. Ritschel hat Nordeas Dachfondspalette im September 2007 von Ferdinand Verweyen übernommen. Wer Ritschels Dachfonds Nordea Fund of Funds Conservative (WKN 989079), Nordea Fund of Funds Balanced (WKN 989078) und Nordea Fund of Funds Value Masters (WKN 989077) übernehmen soll, steht noch nicht fest. Sein Aktienfonds Nordea 1 – European Quantitative Equity Fund (WKN A0M7EG) wird zukünftig von Andrea Arata gemanagt.