Neue Vorständin Daniela Rode leitet Signal Iduna Krankenversicherung

Nach 20 Jahren als Vorstand Krankenversicherung bei der Signal Iduna Gruppe tritt Karl-Josef Bierth zur Jahresmitte 2023 in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin wird Daniela Rode.

Zum 1. Januar 2023 übernimmt Daniela Rode als neue Vorständin das Ressort Krankenversicherung bei der Signal Iduna Gruppe. Die 51-Jährige folgt auf Karl-Josef Bierth, der das Amt seit 2003 bekleidet und zur Jahresmitte 2023 in den Ruhestand wechseln wird.

Rode war zuvor in diversen Führungspositionen bei Erst- und Rückversicherern sowie bei der Europäischen Versicherungsaufsicht EIOPA tätig. Seit 2014 ist die Mathematikerin und Aktuarin Geschäftsführerin bei Risk-Consulting Prof. Dr. Weyer, einem aktuariellen Beratungsunternehmen in der privaten Krankenversicherung mit Schwerpunkt in Datenanalyse.

Rode ist langjähriges Mitglied des Ausschusses Krankenversicherung der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) und leitet seit 2021 den DAV-Ausschuss „Actuarial Data Science“. Sie ist außerdem Mitglied des Vorstandes der DAV.