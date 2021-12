Barren, Münzen und Schmuck Das denken Deutsche über Goldanlagen

| Foto: Reisebank / Cfin

>>>Bild vergrößern

Der Goldbesitz der Deutschen ist gegenüber dem Jahr 2019 nochmals um rund 170 Tonnen auf mehr als 9.089 Tonnen gestiegen. Das geht aus einer Studie der DZ-Bank-Tochter Reisebank und des Beratungsinstituts Research Center for Financial Services (Cfin) der Steinbeis-Hochschule Berlin hervor. Der größte Teil des Goldes in der Hand von Privatpersonen wird in der Form von Goldmünzen oder -barren gehalten. Der Anteil von Goldbarren hat gegenüber 2019 um 269 Tonnen auf 5.194 Tonnen zugelegt.