Pünktlich zur Wechselsaison Das sind Top-Kfz-Versicherer aus Maklersicht

Das Auto bleibt der Deutschen liebstes Kind, scheint es. Dementsprechend ist die Kfz-Versicherung ein wichtiger Geschäftsbestandteil aller Versicherungsmakler. Und traditionell wird es im Herbst lebhaft: Viele Kunden wechseln ihren Kfz-Versicherer. Grund genug für die Vema, einmal nach den Favoriten der Experten zu fragen.

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Die Kfz-Wechselsaison nimmt einmal mehr Fahrt auf. Und in diesem Jahr könnte das Geschäft besonders üppig werden. Immerhin wollen, laut einer Umfrage des ADAC, rund ein Drittel der Autobesitzer ihren Kfz-Versicherer wechseln. Die Versicherungsmakler-Genossenschaft Vema nimmt die günstigen Vorzeichen zum Anlass und befragt ihre Partner nach den im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften.

R+V bei der Kleinflotte an der Spitze

Hier setzt sich R+V mit einem Anteil von 23,7 Prozent gegen die Wettbewerber durch. An zweiter Stelle folgt die Allianz, für die rund jeder sechste Vermittler stimmen. Den dritten Platz sicherte sich die VHV, die etwa jede neunte Stimme auf sich vereinen konnte. Knapp dahinter folgen die Itzehoer mit einem Anteil von annähernd einem 9,9 Prozent und die SV Sparkassenversicherung mit 9,3 Prozent der Stimmen.

Alle anderen Akteure blieben unter 5 Prozent. Die Positionen sechs bis zehn belegen die Dialog-Versicherung, die Württembergische, die Axa, die BGV-Versicherung und die Alte Leipziger.

Großflotten: R+V vor Allianz und VHV

Im erstmals abgefragten Bereich Großflotte lautet die Reihenfolge auf den ersten drei Rängen ebenfalls R+V (26,7 Prozent) vor Allianz (20,7 Prozent) und VHV (11,8 Prozent). Die Württembergische an vierter Stelle konnte gut jede zwölfte Stimme auf sich vereinen. Dahinter folgen mit zwischen 4,5 und 2,3 Prozent die Ergo, die Axa, die SV, HDI, die Alte Leipziger und die Gothaer.