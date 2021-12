Dax hat Geburtstag: „Der Dax sollte 2038 bei 40.000 Punkten stehen“

Erste Erfahrungen sammelte ich zunächst in meiner Garage mit einem Golf, daraufhin gleich mit der Volkswagen-Aktie im Depot. Von 1988 bis 1990 wurde das Auto fast von selbst im Depot verdient. Kurzum, es war ein sehr gutes Geschäft.Irgendwann im Oktober 2008, da waren es fast 500 Punkte Aufschlag.Oktober 1987, als frischgebackener Juniorberater bei der Bank. Der Dax machte fast 10 Prozent Minus an einem Tag.Eine Hauptversammlung von Daimler in Stuttgart. Es war meine Erste und ich war überrascht, dass da so viele Menschen daran teilnehmen.Commerzbank und Thyssen Krupp raus, EADS und Südzucker rein.Die Frage ist sicherlich berechtigt. Dennoch würde ich die Frage mit Ja beantworten. Einzelne Länder und ihre Leitindizes haben gewisse Feinheiten die man auch via Indizes steuern kann und/oder sollte.Euro Stoxx 50, warum? Weil ich hier alle global Player in Europa in einem Index habe. Dadurch habe ich auch ein geringes Ausfallrisiko und bin bestens positioniert. Wer es etwas globaler möchte nimmt den Welt-Index.Volkswagen, Allianz und Siemens. Ganz einfach, weil die Größe die Unternehmen durch alle schwierigen Zeiten bringen lässt.Vorsichtig gerechnet sollte er bei 40.000 Punkten stehen.The winner takes it all.18 Unternehmen.Es würde wohl auf ein SLK Cabrio von Daimler hinauslaufen.lesen Sie hier