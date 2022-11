Teilen

In Dax-Vorständen Frauen verdienen mehr als Männer

Der Gender-Pay-Gap bleibt nach wie vor in vielen Branchen ein Problem. In der Regel verdienen dabei Männer mehr als Frauen. In den Dax-Vorständen hat sich das Blatt jedoch gewendet. Eine Studie von EY zeigt, dass weibliche Vorstandsmitglieder dort die Besserverdiener sind.