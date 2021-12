Svetlana Kerschner 28.07.2016 Lesedauer: 2 Minuten

„Der typische Anleger wird keinen Verlust erleiden“ 8 Jahre nach der großen Krise: So viel verloren offene Immobilienfonds in der Abwicklung

Nach der Lehman-Pleite im Jahr 2008 kam es zu einer großen Krise bei den offenen Immobilienfonds - acht Produkte, die für deutsche Privatanleger zugelassen waren, mussten abgewickelt werden. In den vergangenen acht Jahren haben diese Produkte zwischen 2 und mehr als 52 Prozent an Wert verloren. Woran die Unterschiede liegen könnten und welches Produkt am wahrscheinlichsten mit einer schwarzen Null aus der Abwicklung herausgeht.