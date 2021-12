Deutsche Fondsliga: Dreikampf auf der Zielgeraden

DER FONDS

Hier die Porträts der drei Meisterschafts-Favoriten M&G Global Basics JPM Global Focus Allianz RCM Wachstum Europa Die aktuelle Fondsliga-Tabelle: Während um die Meisterschaft und um die Vorherrschaft im Bereich der globalen Aktienfonds noch gerungen wird, ist der interne Wettbewerb zwischen den rein europäisch ausgerichteten Teilnehmern der Deutschen Fondsliga so gut wie entschieden: Dort dürfte Winkelmann den derzeit mehr als 8 Prozentpunkte betragenden Vorsprung auf den Threadneedle European Select sicher ins Ziel retten. In der Kategorie der flexiblen Mischfonds hat sich der Veritas ETF-Dachfonds von Markus Kaiser (Wertzuwachs seit Beginn der Fondsmeisterschaft am 7. August 2009: 14,81 Prozent) wieder etwas von seinem lange Zeit schärfsten Konkurrenten Smart-Invest Superfonds AR (12,80 Prozent) abgesetzt. Zwischen die beiden eher offensiv ausgerichteten Mischfonds hat sich der FFPB Multitrend Doppelplus geschoben, dessen Manager Norbert Frey ebenfalls noch Siegchancen besitzt.

M&G Global Basics, JPM Global Focus oder Allianz RCM Wachstum Europa? Zwei Wochen vor Abschluss der 1. Deutschen Fondsmeisterschaft ist noch völlig offen, wer am Ende das Rennen machen wird. Alle drei Teams liegen mit Wertzuwächsen zwischen 33,87 und 32,48 Prozent nahezu gleichauf, während der Abstand des viertplatzierten Sparinvest Global Value zur Spitze bereits mehr als 8 Prozentpunkte beträgt (siehe Tabelle).Am Ende könnte der weitere Kursverlauf des Dollar den Ausschlag geben: Im Zuge der EU-Hilfszusagen für Griechenland legte die US-Währung gegenüber dem Euro in der vergangenen Woche weiter zu, was die weltweit anlegenden Fonds von M&G und JPM begünstigt: Dort machen US-Aktien 24 beziehungsweise 28 Prozent des Fondsvermögens aus, während Allianz-GI-Manager Thorsten Winkelmann ausschließlich in europäische Titel investiert. Positive Impulse auf der Währungsseite bekäme der Allianz RCM Wachstum Europa allenfalls über das Britische Pfund und den Schweizer Franken (zusammen 35 Prozent des Fondsvermögens).