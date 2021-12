Deutscher Hersteller von Holz-Beschichtungen Darum setzen Nebenwerte-Experten von Netfonds auf Surteco-Aktien

Peer Reichelt und Dennis Etzel gehören zu den wenigen Fondsmanagern mit einem ausgeprägten Gespür für deutsche Nebenwerte. Auf DAS INVESTMENT schreiben sie regelmäßig über interessante Aktien und Investmentansätze.

Surteco ist einer der weltweit führenden Hersteller von Beschichtungsmaterialien für die Möbel- und holzverarbeitende Industrie. Die Produktpalette reicht von Kantenbändern und Folierungen bis hin zu Kunststoffelementen für die Innendekoration. Je nach Produktgruppe liegt das Unternehmen bei den Marktanteilen in Europa und Nord-Amerika auf dem ersten oder zweiten Platz.

Die wesentliche Markteintrittsbarriere für Wettbewerber liegt in der Kundenbindung, die wiederum das Resultat des umfangreichen Design-Portfolios ist. Die Bibliothek des Unternehmens aus Druckzylindern umfasst rund 1.500 Druckzylinder mit unterschiedlichen Designs. Jährlich entwickelt Surteco 30 neue Designs, von denen circa 10 kommerziell relevant sind und Eingang in die Design-Bibliothek finden. Der Replacement Value dieses Design-Portfolios liegt bei schätzungsweise 80 Millionen Euro und ist von Wettbewerbern kaum einholbar.

Preis spielt für Kunden keine Rolle

Für die Kunden von Surteco sind deren Produkte von entscheidender Bedeutung, allerdings preislich nicht relevant. Beispielweise liegt der Wert der Surteco-Produkte bei einer Küche mit einem Preis von 10.000 Euro bei circa 30 Euro. Somit haben die Kunden von Surteco keinen großen Anreiz ihren Zulieferer zu wechseln.