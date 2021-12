„Die Alphabetenquote in Kolumbien ist hoch“: Schwellenländer-Guru Mark Mobius beantwortet Leserfragen

Wenn Rumänien eine günstige Gelegenheit darstellt, was sagen Sie dann zu Polen?Polen ist eine der wichtigsten Volkswirtschaften Europas und genießt viele Vorteile. Franklin Templeton verfügt über viele Mitarbeiter in Polen, die uns in den Bereichen Technologie, Marketing und anderen Backoffice-Tätigkeiten unterstützen, da die Erwerbsbevölkerung in diesem Land sehr qualifiziert ist. In Polen unterhalten wir zudem - neben unseren übrigen Geschäftsbereichen - ein Emerging Markets Research Office. Der Flugzeugabsturz von Smolensk, bei dem viele führende Politiker, Militärs und kulturell bedeutende Personen ums Leben kamen, war eine Tragödie für dieses Volk. Dennoch wird die politische Stabilität aus meiner Sicht dadurch nicht beeinträchtigt - das spricht für die Stärke der politischen Struktur des Landes. Polen überstand die globale Krise ziemlich gut und erwartet für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 2,7 Prozent (Quelle: IWF, World Economic Outlook, Stand April 2010). Wir haben in Polen einige Investments und werden auch künftig dort investieren.In letzter Zeit habe ich die Wirtschaftsentwicklung in Kolumbien verfolgt. Was halten Sie von Kolumbien als einem aufkommenden Investment-Markt?Wir begrüßen die Reformen, die in Kolumbien durchgeführt werden. Das Land durchläuft eine Konjunkturerholung; allerdings wirkt das Haushaltsdefizit belastend auf das Wachstum. Präsident Alvaro Uribe ist dank seiner starken Sicherheitspolitik unverändert beliebt. Er kann in diesem Mai zwar nicht zum dritten Mal antreten, aber sein Nachfolger dürfte seine Politik fortsetzen. Auch die Zinsen sinken und begünstigen so die Wirtschaft. Als weiterer positiver Faktor Kolumbiens ist seine gut ausgebildete Bevölkerung zu nennen - die Alphabetenquote ist entsprechend hoch.