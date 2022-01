Ranking Die beliebtesten Banken Deutschlands

Das Bewertungsportal Who Finance hat ein Ranking der beliebtesten Banken und Sparkassen in Deutschland veröffentlicht. Kunden konnten die Geldhäuser dafür auf einer Skala von 1 bis 5 bewerten. Die besten Banken schafften es in der Gesamtbewertung nur knapp auf 5 Sterne, am schlechtesten schnitten Genossenschaftsbanken ab.