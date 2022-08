Stolls Fondstrends Das sind die 15 besten Schwellenländerfonds der letzten fünf Jahre

Das vergangene Jahrzehnt war alles andere als einfach für Schwellenländer-Investoren. Wer in den aufstrebenden Ländern investierte brauchte gute Nerven und vor allem einen breit gestreuten Korb voller Aktien, allein schon um sein Länderrisiko zu streuen. Besitzer russischer Wertpapiere können ein Lied davon singen. Die schmerzhaften Sanktionen führten dazu, dass der Handel mit russischen Aktien, Fonds und ETFs seit Februar dieses Jahres eingestellt wurde. Viele Anleger sitzen auf ihren nicht mehr handelbaren Wertpapieren und befürchten nun, dass ihnen im schlimmsten Fall der Totalverlust droht.

Schwellenländermärkte unter Druck

Der Wegfall des russischen Marktes unterstreicht die Risiken, die mit Schwellenländerinvestments unweigerlich verbunden sind. Unzureichende Rechtsicherheit, Korruption und schwere Staatseingriffe schädigen das Image vieler Emerging-Markets-Ökonomien. Zudem hinterlassen die Coronapandemie und Lieferengpässe im Zuge der rigiden Lockdown-Beschränkungen ihre Spuren in der wirtschaftlichen Entwicklung der Schwellenländer.

Obwohl der Rat vieler Geldprofis lautet, dass die aufstrebenden Nationen in keinem Depot fehlen sollten, liefen die Renditen zuletzt deutlich hinter denen der Industriestaaten hinterher. Der MSCI Emerging Markets legte in der vergangenen Dekade gerade einmal um 60 Prozent zu, während der 1600 Aktien umfassende Industrieländerindex MSCI World rund 230 Prozent dazugewann.

Den Schwellenländerindex dominieren mittlerweile chinesische Aktien. Lag deren Anteil im Jahr 2014 noch bei rund 18 Prozent, so ist er im Laufe der Jahre auf mehr als 32 Prozent angewachsen. Das hat gute Gründe. Chinas Beitrag zur globalen Wirtschaftsleistung ist von 3,6 Prozent im Jahr 2000 auf knapp 18 Prozent bis heute angestiegen. Laut Fiera Capital Schwellenländerexperte Dominic Bokor Ingram ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht in Sicht: „In Anbetracht seiner rapide wachsenden und sehr großen Volkswirtschaft, des äußerst aktiven, wachsenden Aktienmarkts, der sich auf eine lebhafte Aktienmarktkultur stützen kann, und des raschen Aufstiegs des Landes in den Kreis der „High-Income“ Countries ist die Wahrscheinlichkeit fraglos groß, dass Chinas Gewichtung in den Schwellenländer-Indizes weiterwachsen wird.“

Insgesamt folgt der Emerging-Markets-Index dem Preisverlauf von rund 1300 Unternehmen aus 24 Ländern. Neben China stammen die meisten Konzerne aus Taiwan (14 Prozent) und Indien (12 Prozent). Zu den am stärksten vertretenen Branchen im MSCI Emerging Markets Index zählen Finanzdienstleistungen (21 Prozent), Informationstechnologie (19 Prozent) und Nicht-Basiskonsumgüter (15 Prozent).

Starker Dollar bringt Probleme

Investoren favorisieren vor dem Hintergrund einer schwachen Weltwirtschaft derzeit die USA als Quell gewisser Stabilität und flüchten in amerikanische Aktien und Anleihen, was auch der US-Währung zugutekommt. Der Greenback ist so stark wie seit Jahrzehnten nicht mehr und hat gegenüber vielen Währungen, auch dem Euro, zum Höhenflug angesetzt. Lediglich Brasiliens Währung, der Real, kann mit dem US-Dollar einigermaßen mithalten. Die brasilianische Zentralbank begann bereits im März 2021 den Leitzins zu erhöhen, als dieser auf einem Rekordtief von 2 Prozent lag. Aktuell liegt der Satz bei 13 Prozent.

Am stärksten gegen den US-Dollar verloren haben in diesem Jahr die türkische Lira (minus 25 Prozent) und der argentinische Peso (minus 20 Prozent). Da viele Schwellenländer in US-Dollar verschuldet sind, ihre eigenen Währungen aber abwerten wird die Rückzahlung dieser Schulden teuer. Nach Angaben des Institute of International Finance (IIF) lag der Anteil der Dollar-Schulden von Argentinien, der Ukraine oder Kolumbien bei über 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), während dieser Wert bei einigen asiatischen Ländern bei lediglich unter 2 Prozent lag. Können Staaten ihre Schulden nicht bedienen, riskieren sie den Zugang zu den internationalen Finanzmärkten zu verlieren.

Die grundlegenden Erfolgsfaktoren, die eine Anlage in Schwellenländer attraktiv machen, dürften mittel- und langfristig jedoch Bestand haben. Insgesamt betrachtet werden die Emerging Markets auch in Zukunft deutlich stärker wachsen als die Volkswirtschaften der Industrieländer. Die „Aufstreber“ profitieren von ihrer jungen Bevölkerung und einer konsumfreudigen, wachsenden Mittelschicht. Durch die anziehenden Rohstoffpreise zählen rohstoffexportierende Länder wie Brasilien oder Südafrika derzeit zu den Nutznießern, während Importländer wie Vietnam oder Thailand unter den hohen Rohstoffpreisen leiden.

Chetan Sehgal, Schwellenländerexperte bei Franklin Templeton sieht neben den attraktiven Bewertungen die geringe Verschuldung und die besser werdenden Cashflows als gute Argumente, Schwellenländeraktien im Portfolio zu berücksichtigen: „Unternehmen aus Schwellenländern erwirtschaften in diesem Jahr sehr viel größere Mengen an freien und liquiden Mitteln, da sowohl rohstoff- als auch technologieorientierte Firmen eine starke Geschäftsentwicklung verzeichnet haben.“ Der Manager des Templeton Emerging Markets Smaller Companies ist davon überzeugt, dass sich die steigenden Cashflows in verbesserten Eigenkapitalrenditen bei den Unternehmen in den Emerging Markets niederschlagen werden.