Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

Verifort Capital startet alternativen Healthcare-Fonds

Die Tübinger Investmentgesellschaft Verifort Capital hat mit dem Verifort Capital HC1 seinen ersten Publikums-Fonds platziert. Der Alternative Investmentfonds (AIF) investiert in Immobilien aus den Bereichen stationäre Pflegeheime, betreutes Wohnen, Tages- und ambulante Pflege. Vor dem Hintergrund der demografischen Umwälzungen und deren Folgen bilden Healthcare-Immobilien, wie Pflegeimmobilien, Wohnanlagen für betreutes Wohnen oder Immobilien für die Tagespflege, eine nachhaltige Anlageklasse, begründet die Gesellschaft. Private und institutionelle Investoren können mit dieser Kapitalanlage attraktive wirtschaftliche Aspekte mit sozialem Verantwortungsbewusstsein vereinen.

Rund 500 Anlegerinnen und Anleger beteiligten sich mit rund 15 Millionen Euro Eigenkapital. Das Gesamtvolumen des Fonds beträgt rund 30 Millionen Euro. Bereits kurz nach Auflegung des Verifort Capital HC1 konnte das Fondsmanagement eine Einrichtung für betreutes Wohnen mit Tagespflege in Niedersachsen als erstes Objekt für den Fonds erwerben. Mit weiteren Einrichtungen, wie einer betreuten Wohngruppe mit Intensivpflege in Merseburg und einem Pflegeheim für stationäre Pflege in Hannover, hatte der AIF Anfang dieses Jahres seine geplante Risikomischung erreicht.

Als Nachfolgefonds ist der nächste Publikums-AIF Verifort Capital HC2 in Planung. Dabei handelt es sich um einen ESG-konformen Impact-Fonds nach Artikel 8, der das Spektrum der Sozialimmobilien erweitert, zum Beispiel um Ärztehäuser und Kitas.

Hansainvest mit Dachfonds für globale Nebenwerte

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest hat zum 1. August 2022 den H+Top Select Opportunities (WKN: A3DCA3) aufgelegt. Als Fondsberater fungiert die Haberger Asset Management. Der von Thomas Polach gemanagte Dachfonds ermöglicht Investoren den Zugang zu den Weltmarktführern von Morgen. Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristig hoher Wertzuwachs durch Investitionen in die weltweit besten Nebenwertestrategien der Regionen Amerika, Asien und Europa.

Die Unternehmen in den Bereichen Micro-, Small- und Mid-Caps überzeugen durch hohe Wachstumsdynamik und führende Marktpositionen in ihren Nischenmärkten. „Diese Strategie weist das höchste Renditepotenzial des Aktienmarktes aus“, sagt Thomas Polach, Leiter Portfoliomanagement der Haberger Asset Management. „Mit der Auflage des Fonds ergänzen wir unser Fondsportfolio im Hochrendite-Segment um ein attraktives Produkt mit Alleinstellungsmerkmal“, so Andreas Haberger, CEO der Haberger Gruppe.