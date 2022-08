Schlimme Finger im Juli 2022 Vor diesen Finanzdienstleistern warnt aktuell die Bafin

Im Juli musste die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) wieder einmal diverse Finanzmarktteilnehmer verwarnen und Ermittlungen einleiten. Besonders häufig ging es um Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen, ohne die dafür nötige Erlaubnis nach deutschem Kreditwesengesetz (KWG) oder Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Auch gegen Betrug mit Aktien und Identitätsdiebstahl schritten die Finanzaufseher ein. Hier der Überblick:

Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis

Wer in Deutschland Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen anbietet, braucht eine Erlaubnis der Bafin. Ob ein Unternehmen von der Finanzaufsicht zugelassen ist, können Verbraucher in der Unternehmensdatenbank nachschauen. Die Bafin, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten, bei Geldanlagen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen.

Immer wieder bieten Firmen Bank- oder Finanzdienstleistungen an, ohne die dafür erforderliche Erlaubnis der Bafin. In diesem Monat haben die Finanzaufseher Ermittlungen gegen folgende Firmen aufgenommen:

Ohne Erlaubnis unterwegs ist die Financial Express Bank, mit angeblicher Geschäftsanschrift in Berlin. Das Unternehmen betreibt die Webseite financialexpressbank.com und bietet dort Girokonten, Kredite, Versicherungen und Investitionen an. Außerdem behauptet die Financial Express Bank wahrheitswidrig, in Europa lizensiert zu sein.

Auch die Independent Digital Assets Alliance LL.C., mit Sitz in Sharjah den Vereinigten Arabischen Emiraten, besitzt keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen betreibt die Webseite idaa.games und behauptet, seine Wallet- und Blockchain-Systeme seien reguliert und Bafin konform. Die Bafin stellt klar, dass das Unternehmen ihr nicht bekannt ist und nicht von ihr beaufsichtigt wird.

Ähnlich ist es bei der Creed Consulting Corporation Ltd., mit angeblicher Geschäftsanschrift in Berlin und London. Das Unternehmen betreibt die Website creed-consulting-corporation.com und bietet dort Anlageberatungen an.

Auch New Generation Market SIA ist ohne Erlaubnis unterwegs. Das Unternehmen betreibt die Webseite profitinvestfx.com ohne Impressum. Als angebliche Postanschrift wird die Feuerbachstraße 14 in 60325 Frankfurt am Main genannt. Die Betreibergesellschaft New Generation Market SIA soll in Dublin, Irland, sitzen. Anderweitigen Erkenntnissen zufolge, handele es sich bei der Gesellschaft um ein liquidiertes Unternehmen mit Sitz in Riga, Lettland. Die Bafin warnte bereits im Februar 2022 vor dem Betreiber.