Schlimme Finger im Juli 2022 Vor diesen Finanzdienstleistern warnt aktuell die Bafin

Gefälschte Bafin-Schreiben, Betrug mit Porsche-Aktien sowie unseriöse Finanzakademien: Im Juli haben die Finanzaufseher der Bafin wieder einigen dubiosen Anbietern das Geschäft verboten. Hier ist der Überblick.

Eine Cannabis-Farm in Thailand: Ein bereits bei der Bafin bekanntes Unternehmen geriet im Juli erneut ins Visier der Aufsicht, da es Investitionen in Cannabispflanzen ohne erforderlichen Prospekt anbietet.

Im Juli musste die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) wieder einmal diverse Finanzmarktteilnehmer verwarnen und Ermittlungen einleiten. Besonders häufig ging es um Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen, ohne die dafür nötige Erlaubnis nach deutschem Kreditwesengesetz (KWG) oder Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Auch gegen Betrug mit Aktien und Identitätsdiebstahl schritten die Finanzaufseher ein. Hier der Überblick:

Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis

Wer in Deutschland Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen anbietet, braucht eine Erlaubnis der Bafin. Ob ein Unternehmen von der Finanzaufsicht zugelassen ist, können Verbraucher in der Unternehmensdatenbank nachschauen. Die Bafin, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten, bei Geldanlagen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen.

Immer wieder bieten Firmen Bank- oder Finanzdienstleistungen an, ohne die dafür erforderliche Erlaubnis der Bafin. In diesem Monat haben die Finanzaufseher Ermittlungen gegen folgende Firmen aufgenommen:

Ohne Erlaubnis unterwegs ist die Financial Express Bank, mit angeblicher Geschäftsanschrift in Berlin. Das Unternehmen betreibt die Webseite financialexpressbank.com und bietet dort Girokonten, Kredite, Versicherungen und Investitionen an. Außerdem behauptet die Financial Express Bank wahrheitswidrig, in Europa lizensiert zu sein.

Ähnlich ist es bei der Creed Consulting Corporation Ltd., mit angeblicher Geschäftsanschrift in Berlin und London. Das Unternehmen betreibt die Website creed-consulting-corporation.com und bietet dort Anlageberatungen an.

Auch New Generation Market SIA ist ohne Erlaubnis unterwegs. Das Unternehmen betreibt die Webseite profitinvestfx.com ohne Impressum. Als angebliche Postanschrift wird die Feuerbachstraße 14 in 60325 Frankfurt am Main genannt. Die Betreibergesellschaft New Generation Market SIA soll in Dublin, Irland, sitzen. Anderweitigen Erkenntnissen zufolge, handele es sich bei der Gesellschaft um ein liquidiertes Unternehmen mit Sitz in Riga, Lettland. Die Bafin warnte bereits im Februar 2022 vor dem Betreiber.