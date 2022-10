Top 10 Das sind die reichsten Deutschen

Das „Manager Magazin“ veröffentlicht regelmäßig ein Ranking der 500 reichsten Deutschen. In diesem Jahr zeigt sich, dass Inflation, Krieg und Corona auch vor den Bankkonten der Superreichen keinen Halt gemacht haben. Insgesamt haben die Besitztümer der vermögendsten Deutschen in den vergangenen zwölf Monaten an Wert verloren. Die 100 reichsten Deutschen verzeichneten einen Verlust von 54,7 Milliarden Euro – und kamen somit gemeinsam auf 667,3 Milliarden Euro. Das entspricht einem Minus von 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Gegenüber dem Absturz an den Aktienmärkten kamen die Hochvermögenden allerdings noch gut weg: Der heimische Leitindex Dax 40 büßte von Mitte September 2021 bis Mitte September 2022 mit 17 Prozent mehr als doppelt so viel ein.