Im Dezember 2022 Diese 10 Aktien waren bei Wikifolio besonders gefragt

Photovoltaik, Online-Börsenhandel, Pharma, Sportartikel und mehr: Wir stellen zehn Aktien vor, die auf der Social-Trading-Plattform Wikifolio im Dezember besonders stark gehandelt wurden. Hier kommen sie.

* „Popularitätszuwachs“ bezieht sich auf den Überhang von Käufen gegenüber Verkäufen. Die Angabe „+27“ bedeutet zum Beispiel: Die Aktie wurde im Beobachtungszeitraum in 27 Fällen häufiger gekauft als verkauft.

Auf der Investment-Plattform Wikifolio können Nutzer ihre Anlagestrategien einem breiten Publikum transparent machen. Ebenso lassen sich dort Tipps von anderen Tradern holen. Via Zertifikat und über Partner-Firmen können Interessierte in einzelne dort hinterlegte Strategien auch investieren.

Mit Blick auf Anlageklassen geht es bei Wikifolio hauptsächlich um Aktien. Das in Wien ansässige Unternehmen hat uns einen Blick auf die bei seinen Nutzern zuletzt besonders beliebten Aktien gewährt. Konkret wurde gemessen, bei welchen Titeln die Käufe die Verkäufe im Messzeitraum am deutlichsten überwogen haben.

Wir stellen die zehn meistgehandelten Titel im Dezember 2022 in unserer Bilderstrecke vor. Platz 4 ist dabei doppelt belegt, Platz 6 teilen sich sogar vier Titel.

Christoph Scheuch, Produkt-Direktor bei Wikifolio, erläutert dazu:

„Im Dezember waren insbesondere kleinere Unternehmen in Zukunftsbranchen bei den Wikifolio-Tradern gefragt: Dax-Schwergewichte wie Adidas, Merck oder die Deutsche Bank folgen erst ab Platz vier.

Am beliebtesten war die Flatexdegiro-Aktie. Dem Online-Broker, dessen Aktie nach einer Bafin-Sonderprüfung Angang Dezember nach unten gerauscht war, trauen die Trader erhebliches Erholungspotenzial zu.

Auch beim Photovoltaik-Systemtechniker bei SMA Solar haben die Wikifolio-Trader im Dezember zugekauft. Und dies, obwohl die Energiekrise die Aktie 2022 bereits deutlich nach oben bewegt hat.

Weitere Kursteigerungen erwarten die Trader auch bei der Biotechfirma Formycon. Das Münchener Unternehmen ist auf Bio-Similars spezialisiert, also Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln, deren Patente beziehungsweise Marktexklusivität ausgelaufen sind. Klar, dass das ein Zukunfts-Thema ist, das sich Wikifolio-Trader genau ansehen.“

Platz 6 (viermal vergeben): Amazon 1 / 10 Ein-Jahres-Chart von Amazon. Bildquelle: Wikifolio