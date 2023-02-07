Laut Forbes Diese 10 Sportler verdienen am meisten Geld

 

Krypto, Mode und Medien: Die Sportstars von heute sind viel mehr als Sportler. Sie sind Gesichter für die größten Marken der Welt und oft selbst Unternehmer – womit sie meist mehr Geld verdienen als auf dem Spielfeld. Ein Ranking des amerikanischen Wirtschaftsmagazin Forbes zeigt das Einkommen der zehn bestverdienenden Athleten 2022.

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Platz 10: Giannis Antetokounmpo
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Giannis Antetokounmpo | © Imago Images / USA TODAY Network
Basketballspieler Giannis Antetokounmpo in Aktion: Nike hat ein Schuh nach ihm benannt. Bildquelle: Imago Images / USA TODAY Network

Giannis Antetokounmpo ist ein griechischer Basketballspieler und belegt den zehnten Platz im Forbes-Ranking der bestverdienenden Athleten. Er steht seit 2013 bei der NBA-Basketballmannschaft Milwaukee Bucks unter Vertrag. Durch seine Größe, Geschwindigkeit und Ballbeherrschung bekam Antetokounmpos den Spitznamen Greek Freak. In der Saison 2020/21 gewann er mit den Bucks die NBA-Meisterschaft.

  • Sportart: Basketball
  • Gehalt: 39,9 Millionen US-Dollar
  • Zusätzliche Einkünfte: 41 Millionen US-Dollar
  • Sponsoren-Verträge: Come Ready Foods LLC, Google, Gr. Sarantis S.A., Greek From Greece Café Cuisine, JBL, Meta, Mytilineos S.A., Nike, TCL

 

Einkommen insgesamt: 80,9 Millionen US-Dollar