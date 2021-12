DSL-Bank-Experte Um- und Anschlussfinanzierungen bieten Beratern Umsatzchancen

Die Immobilienpreise kennen seit Jahren nur eine Richtung: aufwärts! Besonders in den Metropolen und ihren Speckgürteln wird es für Bau- und Kaufwillige zunehmend schwieriger, ihren Traum von den eigenen vier Wänden zu realisieren. Der vielerorts festzustellende Bedarfsüberhang macht das Finanzierungs-Neugeschäft für Finanzberater und Vermittler nicht einfacher. Im Gegenteil – der Markt wird stetig anspruchsvoller, und eine echte Trendwende ist nicht in Sicht.

Da ergibt es durchaus Sinn, über lohnende Ergänzungen nachzudenken. Echte Umsatzpotenziale im Baufinanzierungsgeschäft bietet dabei der auf der sicheren Seite und können die restliche Vertragslaufzeit ihrer Baufinanzierung einfacher kalkulieren. Auch hier besteht Bedarf an qualifizierter und kompetenter Beratung. Denn wir wissen, dass viele Kunden den bürokratischen Aufwand scheuen, der in vielen Fällen mit einem Bankwechsel verbunden ist.

Das erneute Einreichen zahlreicher Unterlagen kann dabei ein großes Hemmnis sein. Finanzberater, die es schaffen, ihre Kunden an die Hand zu nehmen und ihnen klarzumachen, dass so etwas schon bald der Vergangenheit angehören könnte, sind darum per se schon auf der Gewinnerseite. In Kürze kommt man bei der DSL Bank zum Beispiel schnell, mit nur wenigen Unterlagen und einem Minimum an bürokratischem Aufwand zu einer Umfinanzierung, Prolongation oder auch einem Forward-Darlehen.

Finanzierung leichter kalkulieren

