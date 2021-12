Felix Hannemann 12.07.2011 Lesedauer: 1 Minute

Eckhard Sauren: „Ich würde derzeit keine offenen Immobilienfonds kaufen“

Viele sind im Moment geschlossen, einige werden abgewickelt, andere öffnen wieder. An der Börse werden offene Immobilienfonds derzeit mit teilweise hohen Abschlägen gehandelt. So manchen Anleger mag es da in den Fingern jucken. Nicht so Eckhard Sauren.