Inflationsschutz Gute Gründe für fondsgebundene Immobilieninvestitionen

Ein Immobilienfonds kann Wohn- und Gewerbeimmobilien wie Büro- oder Industrieobjekte umfassen und strebt Folgendes an:

Einkünfte aus der Vermietung der Immobilien

Kapitalzuwachs durch steigende Märkte oder die Aufwertung von Immobilien

zumindest teilweisen Inflationsschutz durch Mieten, die traditionell an den Verbraucherpreisindex (VPI) gekoppelt sind und sich erhöhen, wenn dieser steigt

eine Alternative zu herkömmlichen festverzinslichen Anlagen wie Anleihen

Diversifikationsvorteile (sie haben eine geringe Korrelation zu Aktien und Anleihen)

Zudem ermöglichen sie ein diversifiziertes Engagement in der weltweit größten Anlageklasse.

Wie wirkt sich die Inflation auf die Renditen von Immobilien aus?

Immobilien sind eine der wenigen Anlageklassen, die von Anlegern als guter Inflationsschutz angesehen werden. Die Mieteinnahmen, die mit einer Immobilie erzielt werden, schwanken aufgrund einer Reihe von Faktoren, darunter Angebot und Nachfrage oder Verbesserungen an der Immobilie. In Zeiten steigender Inflation sind die Mieten jedoch in der Regel an den Verbraucherpreisindex (VPI) gebunden und steigen mit diesem. Langfristig werden dadurch die Auswirkungen der Inflation auf die Rendite abgeschwächt. Steigt der VPI beispielsweise um 3 Prozent, würde eine vollständig VPI-indexierte Jahresmiete von 100 auf 103 steigen. Unter der Annahme, dass alles andere gleichbleibt, werden die Auswirkungen wie folgt dargestellt:

Grafik 1: Hoch hinaus – Inflation und Immobilienrenditen

Dieses Ziel basiert auf den hypothetischen Bruttorenditen, die durch eine generische Value-Add-Immobilienanlagestrategie erzielt werden. Diese Zielrendite stellt keinesfalls eine Zusicherung künftiger Renditen dar, sondern dient lediglich der Veranschaulichung und ist nicht als direktes Angebot, Anlageempfehlung oder Anlageberatung zu verstehen. Mit allen Anlageformen sind Risiken verbunden. Der Wert von Anlagen und daraus erzielten Erträgen ist nicht garantiert und kann sowohl sinken als auch steigen. Sie erhalten unter Umständen nicht den ursprünglich angelegten Betrag zurück. Die Performance ist vor Abzug von Managementgebühren und laufenden Kosten angegeben.

Wie korrelieren Immobilien mit anderen Anlageformen?

Wie die nachstehende Grafik zeigt, weisen Immobilien tendenziell eine geringe Korrelation zu anderen großen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen auf.

Grafik 2: 5-Jahres-Korrelation von Immobilien zu traditionellen Anlageklassen





Quelle: Pictet Asset Management, 30.06.2022; Immobilien: NCREIF Property Index; Globale Aktien: MSCI World; Schwellenländeraktien: MSCI EM; Staatsanleihen: FTSE WGBI; Unternehmensanleihen: Barclays Glb Agg Corp TR; REITS: FTSE NAREIT All Equity REITS TR. REITS = Real Estate Investment Trusts.

Kurz erklärt: Verschiedene Investmentansätze

Wir bieten zwei Investmentansätze an. Jede Strategie hat ihr eigenes Risiko-Rendite-Profil sowie Stärken und Schwächen in verschiedenen wirtschaftlichen Szenarien.

Core Plus zielt darauf ab, sofortige stabile Einkünfte aus der Vermietung an hochwertige Mieter zu erzielen. Die Objekte werden über lange Zeiträume verwaltet und erfordern in der Regel nur geringfügige Verbesserungen, Renovierungen oder Modernisierungen, um das Nettobetriebsergebnis zu steigern.

Value-Add investiert in Immobilien, die Verwaltungs- und/oder Strukturverbesserungen erfordern und die mit operativen Herausforderungen oder Kapitalbeschränkungen einhergehen können. Ziel ist es, nach einer Neupositionierung oder Sanierung „günstig zu kaufen und teuer zu verkaufen“.

Ein paar Worte zur Liquidität

Immobilienfonds investieren in Immobilien, deren Verkauf einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Die Investmentmanager brauchen auch Zeit, um Immobilien weiterzuentwickeln, damit die von den Investoren geforderten Werte und Renditen erzielt werden können. Das kann zu einer Diskrepanz zwischen Investoren (die tendenziell kurzfristigere Liquidität wünschen) und der längerfristigen Natur der Anlageklasse führen. Aus diesem Grund wird die Liquidität unserer Portfolios sorgfältig gesteuert. Wir greifen auf Sperrfristen für unsere Fonds zurück und setzen spezielle Anlagevehikel wie den gut regulierten ELTIF (European Long-Term Investment Fund) ein, der speziell für den Schutz von Investoren konzipiert wurde, die Geld in Unternehmen und Projekte mit längerfristigem Kapitalbedarf investieren.

