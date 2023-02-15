Anlegerverhalten Das sind die ETF-Lieblinge der Ebase-Kunden im Januar 2023

Die ETF- Favoriten der Ebase-Kunden im Januar 2023
Die B2B-Direktbank European Bank for Financial Services (Ebase) führt in Deutschland Kundendepots mit einem Volumen von rund 55 Milliarden Euro. In einer exklusiven Kooperation liefert Ebase DAS INVESTMENT Daten zu Handelsaktivitäten und Mittelzuflüssen – sowohl zu Fondskategorien als auch auf Einzelfondsebene. Hier erläutert Ebase-Chef Kai Friedrich die Ergebnisse.
>> Hier erfährst du, welche aktiven Fonds bei Ebase-Kunden im Januar besonders gefragt waren
DAS INVESTMENT: Herr Friedrich, wie hoch war die Nachfrage nach ETFs im Januar?
Kai Friedrich: Der Fundflow-Faktor von ETFs lag im Januar bei 1,74. Die Käufe haben die Verkäufe also um 74 Prozentpunkte übertroffen. Auch das Handelsvolumen zeigt, dass ETFs weiter im Trend liegen. Wie bei aktiven Fonds rangierte es nur leicht unter dem Durchschnitt des sehr handelsintensiven Vorjahres.
Welche Indizes waren im Januar besonders gefragt?
Friedrich: Auch im Januar war der MSCI World der gefragteste Index. Er konnte zum Jahresstart seinen schon länger bestehenden Spitzenplatz behaupten. Auf dem zweiten Rang folgt mit dem S&P 500 ebenfalls ein sehr bekannter Standardindex. Auf dem dritten Rang findet sich allerdings erstmalig ein Index speziell für Unternehmen mit vergleichsweise geringer Marktkapitalisierung und nicht sehr bekannten Blue-Chip-Titeln. Der MSCI World Small Cap legt den Fokus auf Nebenwerte. Er umfasst Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung aus 23 entwickelten Aktienmärkten. Damit bietet er Zugang zu Aktien mit geringem Börsenwert, die über Branchen und Regionen diversifiziert sind.
Die 20 am häufigsten gehandelten Indizes
Lesebeispiel: Im Januar wies der MSCI World bei Ebase-Kunden das größte Handelsvolumen auf.
|Standardindizes
|MSCI World
|1
|S&P 500
|2
|FTSE All World
|5
|Nasdaq-100
|4
|Dax
|9
|MSCI AC World
|10
|Stoxx Europe 600
|7
|MSCI North America
|18
|MSCI EM IMI
|12
|MSCI World Small Cap
|3
|Anleihenindizes
|Markit iBoxx Eur Eurozone 3-5
|19
|Markit iBoxx Eur Eurozone 1-3
|20
|Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Bond
|15
|ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond
|11
|Nachhaltigkeitsindizes
|MSCI World Select SRI
|8
|S&P 500 ESG
|16
|S&P Global Clean Energy
|6
|MSCI World Socially Responsible
|13
|Low Carbon 100 Europe Pab
|17
|S&P 500 Energy
|14
Quelle: Ebase; Stand: 2. Februar 2023