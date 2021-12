Roemhelds Research Report Evergrande-Krise rüttelt die Märkte durch

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Die Märkte haben lange auf eine Korrektur gewartet, nun ist die Krise des größten chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande der Auslöser. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass Peking das Unternehmen Pleite gehen lässt. Aber die Unsicherheit darüber wird die Märkte noch einige Wochen beschäftigen, sagt Fidelity-Kapitalmarktstratege Carsten Roemheld im neuen R3-Research-Report. Rohstoffe wie Kupfer dürften unabhängig davon weiter gefragt sein und Europa muss sich auf steigende Gaspreise einstellen – vor allem bei einem strengen Winter.

