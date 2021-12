Redaktion 22.12.2015

Fidelity CIO im Interview Erfreuliches Umfeld für Aktien aus Industriestaaten in 2016

Nachdem vor allem die erste Jahreshälfte 2015 für Aktien enttäuschend verlief, sollte es 2016 zu einer Erholung kommen. Dominic Rossi, bei Fidelity Global Chief Investment Officer für Aktien, begründet seinen positiven Ausblick mit dem steigenden Konsum in den Industriestaaten, insbesondere in den USA. Innovation wird ein weiteres zentrales Anlagethema im kommenden Jahr, denn bahnbrechende Neuerungen werden die Märkte in vielen Branchen grundlegend verändern. Den kompletten Ausblick können Sie hier im Video ansehen.