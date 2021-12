Fidelity International Warum sich Finanzmärkte und Realwirtschaft voneinander abkoppeln

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Fidelity Kapitalmarktstratege Carsten Roemheld und Andreas Telschow aus dem Privatkundenvertrieb klären im Gespräch viele Fragen: Warum entwickeln sich Wirtschaft und Börsen so unterschiedlich? Inwieweit mangelt es den Unternehmen an Eigenkapital und Zuversicht? Inwiefern verschärft die wachsende Zahl passiver Investitionsstrategien mit ETFs die Lage an den Märkten?

Die Börse enteilt der Wirtschaft: So manche Indizes nähern sich schon wieder ihren Höchstständen. Dabei haben sich Volkswirtschaften noch lange nicht von der Corona-Krise erholt. Verliert die Börse den Bezug zur wirtschaftlichen Realität? Mehr erfahren

